To svenskere på 17 og 18 år, der sidder fængslet i Sverige og er mistænkt for at have deltaget i dobbeltdrab i Herlev, udleveres en af de nærmeste dage til Danmark.

Det siger den svenske chefanklager for international og organiseret kriminalitet til Dagens Nyheter.

Fire mænd er mistænkt for mordet på to svenske mænd i Herlev d. 25. juni. Torsdag blev en af de mistænkte, en 19-årig mand fra Sverige, overdraget til Danmark.

»Yderligere to mænd vil blive afleveret,« siger chefanklager Lise Tamm til mediet.

Anholdelsen af de fire mænd og dobbeltmordet er udfaldet af en blodig konflikt mellem to svenske kriminelle netværk, 'Dödspatrullen' og 'Shottaz', der angiveligt har stået på i årevis.

Det var Københavns Vestegns Politi, der identificerede de tre mænd som mistænkte i sagen, og underettede politiet i Sverige.

En fjerde svensk mand anholdt i sagen er allerede i Danmark, da han blev fængslet i dagene efter mordet.

Opdateres...