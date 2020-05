To svenskere er blevet tiltalt for at stå bag en bombesprængning ved Skattestyrelsen på Østerbro i København.

Det oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Sprængningen fandt sted om aftenen den 6. august 2019 og medførte store ødelæggelser på styrelsens bygning og på Nordhavn Station.

Anklagemyndigheden mener, at sprængningen var en terrorlignende handling.

En person kom lettere til skade efter bombeangrebet på Skattestyrelsens facade.

De tiltalte er to mænd på henholdsvis 22 og 23 år.

De er tiltalt for ulovlig besiddelse og anvendelse af en bombe samt for overtrædelse af straffelovens paragraf 114 om 'bombesprængning ved en terrorlignende handling', skriver anklagemyndigheden.