To svenske mænd blev sidste år dræbt af skud i Herlev. Fredag er fem mænd kendt skyldige i dobbeltdrabet.

Fem svenskere er fredag i Retten i Glostrup kendt skyldige i drabet på to svenske mænd i Herlev.

Dobbeltdrabet fandt sted i Sennepshaven i Herlev 25. juni sidste år. Her blev de to svenske mænd på 21 og 23 år skudt og dræbt.

De fem mænd, der er skyldige i drabet, er mellem 18 og 25 år.

Samtidig konstaterer retten, at drabene blev begået som del af en svensk bandekonflikt.

Det kan få betydning, når de tre dommere og seks nævninger skal beslutte, hvilken straf mændene skal idømmes. For drab i bandekonflikter kan straffes hårdere. Retten ventes at afgøre straffen senere fredag eller på mandag.

Tidligere har sager om drab i bandekonflikter kostet livstid.

Alle fem tiltalte nægter sig skyldige og nægter at have været på gerningsstedet.

På tidspunktet for drabet befandt ofrene sig i en bil sammen med en tredje mand, som lykkedes med at slippe væk i god behold.

Derfor var de fem mænd også tiltalt for drabsforsøg, hvilket retten også har fundet dem skyldige i.

Drabene blev begået som led i en svensk bandekonflikt mellem Dødspatruljen og Shottaz fra det svensk-somaliske miljø i Stockholm-forstaden Rinkeby.

Tidligere er det kommet frem, at et af de to ofre skal have haft en ledende rolle i Shottaz.

Alle de tiltalte har nægtet at være med i Dødspatruljen.

Rettens dommere og nævninger har dog fundet det bevist, at dobbeltdrabet skete som en del af den svenske konflikt.

Retten lægger til grund, at de tiltalte kendte til konflikten, og at drabene og drabsforsøget havde baggrund i og var et planlagt led i denne konflikt.

Desuden påpeger den, at svensk politi i en rapport konstaterer, at en af de tiltalte - en 22-årig mand - er en ledende figur i grupperingen Dødspatruljen - som også nævnes under navnet 3 MST.

Blandt de centrale beviser i sagen er fundet af en stjålet sølvgrå Audi, som gerningsmændene brugte ved skyderiet. Politiet fandt den efter skyderiet på en parkeringsplads i Nærum.

Bilen havde brandskader, men i den fandt politiet de to drabsvåben - en AK47 automatriffel og en pistol. Der blev også fundet tøj i bilen - blandt andet huer med dna, der matcher de tiltalte.

På automatriflen er desuden dna, som matcher den ældste af de tiltalte - en 25-årig mand.

