34-årig mand tilstår at have solgt et våben, der dræbte Servet Abdija. Men han vi ikke sige, hvem køberen var.

En 34-årig svensk-jugoslaver er onsdag formiddag blevet idømt to års fængsel for at have solgt et af de våben, der dræbte 16-årige Servet Abdija i København i oktober 2017.

Våbnet, en skarpladt ni millimeter-pistol af mærket Zavodi Crvena Zastava, havde manden på sig i den svenske by Helsingborg på et tidspunkt forud for drabet den 16. oktober 2017.

Her solgte manden pistolen til en ukendt person for 20.000 svenske kroner, hvilket svarer til lidt over 14.000 kroner.

Sagen er blevet ført som en tilståelsessag. Manden erkender i store hele forløbet.

Senioranklager Søren Harbo har dog masser af opfølgende spørgsmål:

- Hvor har du fået den fra?, spørger Harbo.

- Pistolen har jeg købt. Mere er der ikke at sige til den sag, lyder svaret.

Anklageren er dog ikke enig. Han har nemlig en del flere ting, han gerne vil have svar på. Han er nysgerrig efter at høre, hvem han solgte den til, og hvad køberen skulle bruge den til.

- Jeg spørger lige igen: Hvem solgte du den til?

- "No comments" på den, svarer manden, der taler en blanding af dansk og svensk.

Anklageren prøver igen:

- Hvad skulle køberen bruge den til?

- Ingen anelse, lyder svaret.

Manden er også sigtet for selve drabet på Servet Abdija. I den sag er han beskyttet af et navneforbud, så dermed kan pressen ikke nævne hans navn i tilståelsessagen.

