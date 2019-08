Malmø Tingsret skal fredag eftermiddag tage stilling til, hvorvidt en 22-årig skal udleveres til Danmark.

Fredag eftermiddag bliver en 22-årig svensk statsborger fremstillet i grundlovsforhør ved Tingsretten i Malmø.

Han er mistænkt i forbindelse med eksplosionen ved Skattestyrelsen på Østerbro i København 6. august.

I retten er det ikke muligt at se den mistænktes ansigt, da han har et blåt håndklæde over hovedet. Derudover bærer han en orange t-shirt og shorts.

Retten skal fredag tage stilling til, hvorvidt den unge svenske statsborger skal udleveres til Danmark, og hvorvidt han skal varetægtsfængsles.

Derudover skal retten beslutte, hvorvidt de 11 ting, som politiet har beslaglagt i mandens hjem, må overdrages til de danske myndigheder. Det gælder en computer, mobil, PlayStation, tøj og sko.

Kort efter, at retsmødet gik i gang klokken 13.30, valgte retsformanden at lukke dørene, hvorefter de fremmødte journalister måtte forlade lokalet.

Før dørene blev lukket, nåede den sigtede at bekræfte sin identitet i for retten. Retsformanden bad også den 22-årige løfte op i håndklædet, så retten kunne se hans ansigt, men på intet tidspunkt vendte han sig mod tilhørerne i salen.

/ritzau/