En 52-årig mand fra Sverige stilles tirsdag eftermiddag for en dommer i sag om en nordjysk mands forsvinden.

Mandag aften sejlede en 52-årig efterlyst mand med en færge fra Gøteborg på den svenske vestkyst til Frederikshavn.

Ved færgelejet i Frederikshavn blev han anholdt af dansk politi.

Manden er svensker og er mistænkt i en sag om 39-årige Eddie Karl-Johan Christensens forsvinden. Han vil tirsdag eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

Det fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi.

- Han kom frivilligt til Danmark, siger han.

Det er foreløbig uvist, hvad den 52-årig mand er sigtet for.

- Den mødende anklager vil anmode om, at grundlovsforhøret afholdes for dobbeltlukkede døre, og indtil der er taget stilling til, om det skal det, kan jeg ikke fortælle om sigtelsen, siger Frank Olsen.

Det er tirsdag morgen endnu ikke besluttet, præcis hvornår retsmødet i Hjørring skal begynde.

Eddie Karl-Johan Christensen kommer fra Frederikshavn og blev sidst set 9. maj ved 22-tiden om aftenen. Den 12. maj - tirsdag i sidste uge - udsendte politiet en efterlysning.

Fredag oplyste politiet, at man efterforsker Eddie Karl-Johan Christensens forsvinden som en drabssag.

Samme dag blev en 45-årig mand og en 46-årig kvinde fremstillet i et grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Grundlovsforhøret foregik for dobbeltlukkede døre, så det er uvist, hvad de er sigtet for.

I samme grundlovsforhør blev den 52-årige svensker fremstillet in absentia - altså uden selv at være til stede.

Dermed kunne han efterlyses internationalt.

Inden hans ankomst til Danmark havde Nordjyllands Politi mandag udsendt en pressemeddelelse, hvor manden blev opfordret til at henvende sig til "nærmeste politimyndighed".

Den anholdte er ifølge Ekstra Bladet skrothandler og har forretninger i såvel Sverige som Danmark.

Han ejer en ejendom på Rendborgvej nord for Frederikshavn, som blev ransaget af politiet i sidste uge.

Eddie Karl-Johan Christensen boede i en campingvogn i nærheden. Her boede også den mand og kvinde, der blev varetægtsfængslet fredag.

/ritzau/