Politiet i Sverige har fredag eftermiddag anholdt en mand, der er mistænkt for at være indblandet i et dobbeltdrab i Danmark.

I en pressemeddelelse oplyser svensk politi, at manden blev anholdt i den nordlige del af Stockholm ved 13-tiden. Manden er svensk statsborger, men vil blive begæret udleveret til Danmark.

Politiet oplyser ikke, hvilken sag anholdelsen helt konkret er relateret til, men et dobbeltdrab i Herlev har tidligere trukket tråde til Sverige.

Den 25. juni blev tre mænd angrebet med skud i Sennepshaven i Herlev. To af dem blev dræbt i angrebet.

Gerningsmændene flygtede i en bil - en Audi - der blev fundet brændt af i Nærum i Nordsjælland. I bilen fandt politiet en automatriffel af typen AK-47 og en pistol.

Meget tyder på, at dobbeltdrabet i Herlev udspringer af en bandekonflikt på den anden side af Øresund.

De dræbte var henholdsvis 21 og 23 år - begge svenskere. Ifølge den svenske avis Expressen kom de fra Stockholm-forstæderne Rinkeby og Tensta. Den ældste var ifølge avisen en ledende figur i banden Shottaz.

Banden ligger i strid med en anden gruppe kaldet Dödspatrullen.

