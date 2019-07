Tre mænd i Sverige er anholdt for dobbeltdrab i Danmark. Torsdag bliver den første af dem udleveret.

En mand, der er mistænkt i forbindelse med et dobbeltdrab i Herlev, bliver torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Manden kommer til Danmark, efter at han mandag sammen med to andre blev anholdt af politiet i Sverige.

Retten i Glostrup har onsdag oplyst, at der torsdag eftermiddag vil være et retsmøde i sagen, og hos Københavns Vestegns Politi bekræfter pressetalsmand Claus Buhr, at der er tale om en af de anholdte fra Sverige.

De tre blev anholdt mandag nær Stockholm, efter at Københavns Vestegns Politi havde identificeret tre mistænkte og underrettet politiet i Sverige.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med svensk politi, hvilket blandt andet anholdelserne er et udtryk for, lød det fra politiinspektør Flemming Madsen efter anholdelserne.

De tre er mistænkt for at have del i en skudepisode, som fandt sted i Sennepshaven i Herlev i slutningen af juni. Her mistede to mænd livet i en byge af skud.

Ofrene var svenske, og svenske aviser fortalte i dagene efter dobbeltdrabet, at der var en forbindelse til banden Shottaz i Stockholm-forstaden Rinkeby.

29. juni blev en 21-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Han blev anholdt aftenen forinden under en politiaktion i Bispehaven i Aarhus.

Ved retsmødet den dag fik offentligheden intet at vide om sigtelsens indhold. Af hensyn til politiets videre efterforskning af sagen blev retsmødet nemlig holdt for såkaldt dobbeltlukkede døre.

Alt i alt sidder fire personer altså fængslet i sagen. Men politiinspektør Flemming Madsen fortalte tidligere i denne uge, at der efter politiets opfattelse er mere at komme efter.

- Ja, vi har en klar opfattelse af, at der er flere gerningsmænd. Hvor mange der er, kan vi ikke sige, lød det fra Flemming Madsen.

/ritzau/