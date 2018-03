I videoen herover kan du se den danske forsvarsadvokat Henrik Stagetorn forklare, hvorfor ubådssagen er usædvanlig.

Det kan vise sig at blive svært at få Peter Madsen dømt for drabet på Kim Wall, når dødsårsagen ikke er specifikt fastslået.

Det mener en af Sveriges mest rutinerede forsvarsadvokater, Peter Althin, der i et interview med Sydsvenskan forklarer, hvordan netop den manglende dødsårsag kan vise sig at blive et problem for anklageren i den retssag mod Peter Madsen, der torsdag startede ved Københavns Byret.

»Hvis han påstår, at det er en ulykke, og at han gik i panik, så kan det være svært for en domstol at se bort fra det,« siger Peter Althin til Sydsvenskan.

Han henviser til en sag, han selv havde for nogle år tilbage, hvor en mand var anklaget for mordet på sin kommende kone. Liget blev først fundet efter lang tid, og man kunne ikke fastslå, hvordan, hvor og hvornår hun var død. I det tilfælde endte manden ikke med at blive dømt for drabet.

Peter Althin understreger dog, at de to sager naturligvis er meget forskellige på en lang række punkter, men han fastslår stadig, at man ikke kan undervurdere vigtigheden af, at dødsårsagen ikke er fastslået.

Den danske forsvarsadvokat Henrik Stagetorn har også tidligere over for BT påpeget, at det er rigtigt set af Peter Madsens forsvarsadvokat at fokusere på den manglende dødsårsag.

»Der kan ikke bevises en dødsårsag. Der er antagelser, men der er ikke nogen, der kan sige, at af lige præcis den årsag døde hun. Det er med sikkerhed noget, forsvaren vil komme ind på i sin procedure. Det vil forsvaren anvende til at så tvivl om dødsårsagen, og så kan man også så tvivl om hele hændelsesforløbet i ubåden,« har Henrik Stagetorn forklaret til BT.

Torsdag startede retssagen mod Peter Madsen i Københavns Byret, og retssagen forventes at slutte 25. april.

Peter Madsen er tiltalt for at have planlagt Kim Walls drab, usømmelig omgang med lig, andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter og for at have forvoldt nærliggende fare for andres liv eller førlighed. Peter Madsen nægter sig skyldig i drabet på Kim Wall.



Herunder kan du genopleve dagens retsmøde i BTs liveblog.