Den gik ikke, da en svensk statsborger forsøgte at tjekke ind i Københavns Lufthavn onsdag.

Lufthavnspersonalet fandt, at svenskeren, der er 52 år, var i besiddelse af et millionbeløb, som han forsøgte at smugle med sig.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

I alt havde han tre millioner svenske kroner – lidt over to millioner kroner – på sig.

Det kunne konstateres, at pengene ikke var angivet til told og skat, som reglerne foreskriver.

Manden blev derfor anholdt og sigtet for forsøg på grov hvidvask.

Han er i dag, torsdag, blevet fremstillet i et grundlovsforhør bag lukkede døre, og han er nu varetægtsfængslet frem til 28. september.

Straffen for grov hvidvask kan give op til otte års fængsel.