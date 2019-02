Nye uhyggelige detaljer er kommet frem i sagen om en kendt svensk skuespiller, der er tiltalt for at have dræbt sin 28-årige kone, der også er mor til hans to børn.

Den 50-årige mand, der har tilstået drabet på sin kone, har i politiforhør fortalt hidtil ukendte detaljer om drabsaftenen.

Detaljer, som set gennem hans øjne, redegør for, hvad der gik forud for, at Politiet ankom til parrets hjem i den svenske by Kista og fandt den 28-årige kvinde liggende død på gulvet.

Det viser udskrift af forhørene, som Expressen er kommet i besiddelse af.



Både den 28-årige kvinde, den 50-årige skuespiller og hans mor var til stede i huset i Kista på den skæbnesvangre aften.

Efter de havde spist aftensmad, gik moderen ind i et andet rum for at se tv, mens den nu mordtiltalte blev siddende i køkkenet sammen med sin kone.

Ifølge ham havde begge haft det dårligt i en længere periode.

Men derfra og til det, der skete efter middagsmaden den aften, redegør han ikke ligefrem omfangsrigt for.

Der var bare mørke. 50-årig mordsigtet skuespiller

Den 50-årige skuespiller forklarer angiveligt, at han kom til at trykke en kniv mod sin hustrus hals.

»Der kom blod. Der var intet slagsmål og ingen jalousi. Der var bare mørke,« siger han i forhøret.

Efter mordet, bad han sin mor ringe 112. Alt i mens han stod i baggrunden og sagde: 'Det er mig, der har dræbt hende.'

Da redningspersonalet ankom til huset, konstaterede de hurtigt, at der ikke var grund til at forsøge genoplivning.

Skuespilleren har tilstået drabet på sin 28-årige kone, der også er mor til hans to børn. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Skuespilleren har tilstået drabet på sin 28-årige kone, der også er mor til hans to børn. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Parret mødte hinanden i forbindelse med et filmprojekt i kvindens hjemland og faldt for hinanden på trods af stor aldersforskel.

De giftede sig, fik et barn og flyttede til Sverige. Men lykken holdt ikke.

Den svenske skuespiller og hans unge kone havde ifølge svenske medier problemer i en længere periode op til den skæbnesvangre aften i september sidste år.

En af den dræbte kvindes veninder har fortalt: »Hun ringede og sagde, at hun var blevet mishandlet af sin mand. Hun skreg og græd i telefonen.« Alligevel afviste hun angiveligt at gå til politiet eller de sociale myndigheder.