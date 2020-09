Skjulte vejafspærringer, udkigsposter, unge mænd, der kontrollerer fremmedes telefoner for at se, om de er fra politiet, og kriminelle, som forsøger at infiltrere den politiske verden.

Det kunne lyde som en scene fra en Hollywood-film om et lovløst samfund, men det er tilsyneladende virkeligheden i områder rundt omkring i Sverige.

I et radiointerview søndag kunne vicepolitimester Mats Löfving fortælle, at Sverige i øjeblikket har mindst 40 slægtsbaserede kriminelle netværk i Sverige, der er kommet til landet med det ene formål, at organisere og systematisere kriminalitet.

Det gør de blandt andet ved narkotikaforbrydelser, voldsforbrydelser og afpresning, men også ved at sætte sig tungt på erhverslivet og det politiske liv for eksempelvis at kunne styre en kommune.

Og selv om billedet ifølge politichefer er mere fragmenteret end som så, så er der altså tilsyneladende noget om snakken. Ifølge politichefen i Göteborg, Erik Nord, hvor flere af de belastede områder ligger, har man identificeret 12 familierelaterede kriminelle netværk.

»Men det er vigtigt at huske, at vi har mange flere, der ikke er familiebaserede netværk i den vestlige region, og det faktum, at bærer du et sådan familienavn, er det ikke ensbetydende med, at du er kriminel,« siger han til Aftonbladet og tilføjer, at familierne har en vis forbindelse til mellemøsten.

Gunnar Appelgren, der er politikommissær i byen Södertälje og bandeekspert, fortæller til Aftonbladet, at fællesnævneren for organiseret kriminalitet i byen ofte er folk, der er vokset op sammen. Han tilføjer dog, at »hvis det er den samme familie eller etnicitet, der bor i et område, vil det naturligvis være den samme familie, der vælger et kriminelt liv.«

Både Erik Nord og Gunnar Appelgren fortæller, at man har en mistanke om, at nogle af de kriminelle netværk forsøger at infiltrere de politiske beslutninger i kommunerne, og at det er noget, man i øjeblikket efterforsker.

Lokale vejafspærringer

Debatten kommer i kølvandet på en video, der blev vist på TV 4 i den forgangne uge, hvor man kan se en gruppe unge mænd med indvandrerbaggrund i den Göteborg-forstaden Angered, der fuldstændig tager kontrol over en situation, hvor politiet er i færd med at tilbageholde en ung mand.

Hændelsen fandt sted i et område, hvor man tidligere har set fysiske vejafspærringer sat op af lokale bander for at kunne kontrollere fremmede og ifølge Gunnar Appelgren er det ikke et ukendt fænomen i Södertälje.

Her er der imidlertid tale om det, han kalder for »skjule afspærringer.«

»Det er ofte unge fyre, der har udkigsposter, og hvis nogen kommer ind i området, som de ikke kender, bliver de kontrolleret for at se, hvem de er.«

Ifølge Gunnar Appelgren tjekker de blandt andet vedkommendes telefon for at se, hvem der bliver talt med og sikre, at det ikke er en politibetjent.

»Det handler om kontrol over området,« tilføjer han.