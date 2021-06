»Stenkast mod de mange danske biler har den højeste prioritet hos politiet lige nu.«

Sådan lyder meldingen lørdag morgen fra Eva-Gun Westford, der er politiinspektør ved politiet i Skåne Södra, til B.T.

Helt konkret har der den seneste tid været 60 anmeldelser om stenkast mod biler på motorvejen E65 fra Malmø til Ystad.

»Det er kun en til to af de ramte biler, som har haft svenske nummerplader. Alle de andre havde danske nummerplader,« siger Eva-Gun Westford, som dog har en positiv melding.

Sådan så forruden ud, efter Carsten Petersen og hans kone fra var blevet ramt af en sten eller en anden genstand på motorvejen mellem Malmø og Ystad. Foto: Privat Foto: Privatfoto Vis mere Sådan så forruden ud, efter Carsten Petersen og hans kone fra var blevet ramt af en sten eller en anden genstand på motorvejen mellem Malmø og Ystad. Foto: Privat Foto: Privatfoto

»Hele fredagen og her lørdag morgen har der ikke været nogen nye anmeldelser om stenkast i området. Men vi har som sagt også været massivt til stede med mange politibiler og drone i luften,« siger politiinspektøren.

Men der er dog ikke nogen grund til, at danske bilister skal ånde lettede op.

Indtil videre er der nemlig ikke sket nogen sigtelser for de 60 stenkast.

Eva-Gun Westford, skal de danske bilister tro, at der er helt ro på motorvejen mellem Malmø og Ystad, når der ikke det seneste døgn er meldt om stenkast?

»Nej, vi opfordrer stadig de danske bilister til at køre forsigtigt på E65-motorvejen og holde godt øje med, hvad der sker. Og oplever nogen stenkast opfordrer vi helt klart til, at det bliver anmeldt til os med det samme,« siger hun.

Hvor længe har svensk politi tænkt sig at være så massivt til stede på motorvejen med mange danskere kører, når de skal til Ystad for at sejle Bornholm?

»Det har højeste prioritet hen over weekenden, og i hvert fald også på mandag,« siger Eva-Gun Westford.

Men hvad så fra på mandag?

Svensk politi benytter nu helikopter for at opklare de mange stenkast på E65 mod danskere. Foto: Anders Debel Hansen Vis mere Svensk politi benytter nu helikopter for at opklare de mange stenkast på E65 mod danskere. Foto: Anders Debel Hansen

»Det vil stadig have meget høj prirotet, og igen så vil vi virkelig opfordre til at alle anmelder, hvis de bliver udsat for stenkast,« svarer politiinspektøren.

Stenkastene har ikke ført nogle dødsfald med sig, men en dansk 70-årig mand er kommet slemt til skade.

19. maj blev hans bil ramt af en sten ved Marsvinsholm, lidt uden for Ystad, hvor den gik gennem bilens forrude, og ramte ham i venstre side af ansigtet. Her forårsagede den store skader på hans tænder og ene øje.

»Det er den mand, der er hårdest ramt af stenkastene. Men det er også slemt nok,« slutter Eva-Gun Westford.