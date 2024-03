Fire mænd efterforskes ikke længere for et skuddrab på en dansk mand i Malmø, oplyser anklager.

Politiet i Malmø efterforsker ikke længere tre danskere og en svensker for et skuddrab på en 25-årig dansk mand i Malmø.

Det oplyser sagens anklager Jeanette Sprimont til Ritzau i en mail.

Den 25-årige mand blev dræbt af skud 15. december 2021 i boligområdet Bunkeflostrand.

Anklageren skriver, at de pågældende ikke længere er mistænkte, men at drabssager ikke forældes i Sverige.

Derfor er efterforskningen fortsat åben, og den kan fortsætte, hvis der kommer nye beviser frem.

De fire mænd var i alderen 22 til 35 år på gerningstidspunktet. Mændene blev anholdt og varetægtsfængslet kort efter drabet.

Ifølge Ekstra Bladet havde mindst to af de anholdte relation til bandemiljøet.

De mistænkte var varetægtsfængslet i mindre end en uge, inden de blev løsladt.

Kort efter drabet beskrev Ekstra Bladet, at den dræbte angiveligt have relation til en frisørsalon i Rødovre, hvor der kort forinden var sket et andet skuddrab.

Drabet i Rødovre skete 3. december samme år. Her blev en 17-årig dreng dræbt, og to andre blev ramt af skud.

Den sag er endnu ikke afgjort ved domstolene, men Københavns Vestegns Politi har tidligere oplyst, at der er rejst tiltale mod to for skyderiet i frisørsalonen.

Københavns Vestegns Politi mener også, at sagen fra Rødovre er banderelateret.

Hverken dansk eller svensk politi har oplyst, at der skulle være en relation mellem den danske sag og den svenske sag.

