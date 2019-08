To mænd, der blev anholdt onsdag i Sverige for en eksplosion i København, er blevet løsladt af politiet.

To svenskere, der blev anholdt onsdag for en eksplosion ved Skattestyrelsen, er blevet løsladt af politiet i Sverige.

Det skriver avisen Sydsvenskan, der har talt med kammeranklager Kristina Lindhoff Carleson.

- Der var ikke længere grund til frihedsberøvelse. Jeg kommenterer ikke yderligere, siger hun.

De to mænd på 22 og 27 år blev anholdt onsdag på en mistanke om medvirken til eksplosionen ved Skattestyrelsen ved Nordhavn Station i København tidligere på måneden.

Det er uvist, om de to mænd fortsat er sigtet.

Men faktum er, at to andre svenskere er sigtet i sagen. Her er der tale om to mænd på 22 og 23 år.

Den 22-årige tygger i øjeblikket på, om han vil appellere den afgørelse om udlevering, som en dommer i Malmø for en uge siden traf.

Den 23-årige er på fri fod og internationalt efterlyst.

Det var om aftenen tirsdag 6. august, at der skete en eksplosion ved Skattestyrelsen på Nordhavn i København.

Der var tale om en kraftig eksplosion, der gav store skader på Skattestyrelsens facade. En person kom lettere til skade.

Sprængstoffet lå blot 60 centimeter fra indgangspartiet, har Københavns Politi fortalt.

/ritzau/