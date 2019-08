De svenske myndigheder vil ikke kommentere efterforskningen i bombesagen. Man henviser til det danske politi.

En dommer i Malmø har fredag besluttet, at der er grundlag for, at en 22-årig svensk mand skal udleveres til Danmark, hvor han er sigtet for at stå bag eksplosionen ved Skattestyrelsen i København.

Kort efter holdt Kristina Lindhoff Carleson, kammeranklager ved svensk politis enhed mod international og organiseret kriminalitet, og Mats Johannesson, der er kriminalinspektør fra politiet i Malmø, et pressemøde.

Men her sagde de gang på gang, at de ikke vil gå i detaljer med efterforskningen - som i øvrigt ligger vest for Øresund.

- Det er en dansk efterforskning, og det er ikke en svensk efterforskning. Det er de danske myndigheder, der bestemmer, hvilke oplysninger man vil give til offentligheden, sagde Kristina Lindhoff Carleson.

- Men vi hjælper selvfølgelig politiet i Danmark, så godt vi kan, tilføjede hun.

På pressemødet blev der spurgt til, om svenske kriminelle har særlige interesser i Danmark.

Men heller ikke her er svensk politi særlig meddelsomt.

- Det kan jeg ikke udtale mig om, sagde Mats Johannesson.

Han bekræftede - ligesom dansk politiet har gjort - at der var tale om brug af civilt sprængstof ved Skattestyrelsen i sidste uge.

Med det menes der sprængstof, som eksempelvis bruges ved entreprenørarbejde.

Det var lidt efter klokken 22 den 6. august, at der pludselig lød et enormt brag ved Nordhavn Station på Østerbro i hovedstaden.

Sprængstof, der var plantet 60 centimeter fra indgangspartiet, eksploderede. Ingen kom alvorligt til skade.

En enkelt person blev dog ramt af fragmenter.

Foruden den 22-årige er en 23-årig mand, også svensker, sigtet i sagen. Han er på fri fod og international efterlyst.

Svensk politi ønsker ikke at svare på, hvorvidt han kan være i Sverige.

/ritzau/