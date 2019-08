Politiet i Malmø har anholdt to mænd, som er mistænkt for at være indblandet i eksplosionen ved Skattestyrelsen i København.

Det skriver mediet Sydvenskan torsdag morgen.

Begge mænd, som ifølge mediet blev anholdt onsdag, har fået tildelt en bistandsadvokat af Malmö tingsrätt.

»Jeg har ingen kommentarer overhovedet,« siger forsvarsadvokat Lars Kruse, der repræsenterer en af de to mænd, der netop er blevet anholdt.

Begge mænd er sigtet for at udsætte andre for grov fare i det offentlige rum og forventes at blive fremstillet for en dommer inden for de kommende dage.

Det vides ikke, hvordan de forholder sig til sigtelsen.

Københavns Politi bekræfter på Twitter, at der er foretaget to anholdelser i Sverige. Derudover har man ingen yderligere oplysninger.

Man har i forvejen anholdt og sigtet en 22-årig svensker, som er mistænkt for at være involveret i eksplosionen, der smadrede størstedelen af styrelsens facade 6. august.

Det oplyste chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi på et pressemøde 14.august.

»Begge er mistænkt for at være gerningsmændene bag sprængningen ved Skattestyrelsen,« siger han og henviser til en 23-årig svensk mand, der stadig er på fri fod.

Ifølge den svenske avis Kvällsposten er den 22-årige ikke tidligere straffet i Sverige.

Den anden mand, en 23-årig, er ikke pågrebet, men er nu internationalt efterlyst.

»Vi har i nat også ransaget flere adresser i Sverige. Her har vi beslaglagt det, vi formoder er den bil, der er brugt af gerningsmændene,« sagde Jørgen Bergen Skov.

Jørgen Bergen Skov understregede, at det fortsat var politiets opfattelse, at eksplosionen ved Skattestyrelsen ikke har relation til den lignende hændelse ved nærpolitistationen på Nørrebro natten til lørdag.

»Det er der intet, der tyder på,« sagde han.

Opdateres..