4900 personer er blevet nægtet adgang til Sverige. Alle bliver tjekket ved grænsen, oplyser svensk politi.

Danskere med kurs mod Sverige fik sig en ærgerlig nyhed den 22. december. Den svenske regering havde besluttet, at grænsen skulle lukkes for indrejsende fra Danmark.

Indrejseforbuddet blev indført for at bremse spredningen af coronavirus.

Siden da er i alt 4700 personer blevet nægtet indrejse ved grænsen mellem Danmark og Sverige, oplyser svensk politi til Ritzau.

Politichef hos svensk politi Per Olof Söyseth oplyser, at det er alle, der forsøger at rejse ind i landet, der bliver tjekket ved grænsen.

- Man kan ikke bare tage chancen. Alle rejsende skal kunne bevise deres ret til at komme ind i landet for eksempel ved at vise et ansættelsesbevis, lønsedler eller uddrag fra folkeregistret, siger han i en skriftlig kommentar.

Langt de fleste af dem, der bliver afvist, forsøger at krydse grænsen ved Øresundsbroen.

Når det sker, må personerne eskorteres tilbage langs motorvejen af svensk politi.

