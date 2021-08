I midten af juli tikkede der en mail ind hos svensk politi fra den danske virksomhed SmartEye.

Hos SmartEye laver man nemlig såkaldt proaktiv videoovervågning, og det tænkte man, at vores naboers ordensmagt kunne bruge til at fange den eller de gerningsmand, der har angrebet danskere på vej til og fra Ystad.

Herefter har man hos SmartEye ventet på svar fra svensk politi, og det er kommet nu:

Et 'pænt nej tak'.

Og det er altså til trods for, at vi i skrivende stund er oppe på 117 anmeldelser om angreb med sten og andre genstande, uden at man har fået snerten af de skyldige.

Er du blevet angrebet på de svenske veje, eller har du anden interessant information om sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

»Vi synes, det er et pænt tilbud, og vi byder altid engagement fra frivillige velkomment. Men vi siger nej til kameraerne. Det handler om, at der er for strikse regler - juridisk og i forhold til at filme folk,« fortæller politikommissær Ewa-Gun Westford og fortsætter:

»Der er meget klare regler for, hvornår man må sætte kameraer op, så det går ikke.«

Sådan så Jørgen Eskildsens rude ud, efter han var blevet ramt tæt på det blå hus. Vis mere Sådan så Jørgen Eskildsens rude ud, efter han var blevet ramt tæt på det blå hus.

Frank Vestergren Vincentz, der er administrerende direktør i SmartEye, modtog selv en mail fra svensk politi sidste uge, hvor man takkede nej til tilbuddet, og det blev han ganske ærgerlig over.

»Det er så ærgerligt, for det er noget svineri med de stenkast, og der er slet ingen tvivl om, at det her er et perfekt våben mod stenkast,« siger Frank Vestergren Vincentz.

Ud over at være ærgerlig over det manglende samarbejde er Frank Vincentz også en smule undrende.

Han køber nemlig ikke helt og aldeles undskyldningen.

Her er en af de sten, der er blevet kastet ind i en dansk bilists bil. Foto: Privatfoto Vis mere Her er en af de sten, der er blevet kastet ind i en dansk bilists bil. Foto: Privatfoto

»Jeg skal ikke sige noget om det juridiske i forhold til offentlige indkøb, men jeg ved i hvert fald, at vi dagligt arbejder med GDPR, så det er der styr på. Desuden var vores tilbud så konkret, at jeg tænkte, man ville kunne finde ud af noget,« siger han og fortsætter:

»Det er trist, at her kan være et godt værktøj til potentielt at fange gerningsmanden eller mændene, men at man ikke kan takke ja på grund af jura.«

Med den proaktive overvågningsmodel ville man ifølge Frank Vestergren Vincentz kunne opsætte en række regler, som det enkelte kamera vil være opmærksom på.

Hvis 'reglen' brydes, vil kameraet automatisk alarmere og sende et livesignal til en alarmcentral, hvorfra man så vil kunne observere, hvad der sker.

Sådan så forruden ud, efter Carsten og hans bedre halvdel var blevet ramt af en sten eller anden genstand. Vis mere Sådan så forruden ud, efter Carsten og hans bedre halvdel var blevet ramt af en sten eller anden genstand.

»Det kunne eksempelvis være, hvis en person opholder sig i et område i længere tid ad gangen. Så vil kameraet registrere det og alarmere alarmcentralen,« siger Frank Vincentz.

Herfra vil en videoobservatør så kunne tage stilling til, om politiet skal kontaktes eller ej.

»På den måde vil man være på forkant med stenangrebene i stedet for at være på bagkant,« understreger han.

I alt har 117 danskere anmeldt angrebene, der primært har fundet sted på E65 mellem Skurup og Ystad.

Det er dog en uge siden, at svensk politi registrerede det seneste angreb.