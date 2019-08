En 46-årig svensk kvinde er mandag morgen fundet død på gaden i Barcelona.

Kvindens lig blev fundet ved ottetiden i bydelen Sants-Montjuïc, skriver det spanske medie El Periodico.

Ifølge mediet blev kvindens lig fundet liggende halvt inde under en lastbil. Liget var afklædt fra taljen og ned.

Det rapporteres desuden, at liget havde mange voldsomme skader, hvilket kunne tyde på at der er tale om en forbrydelse.

Politiet arbejder nu på at opklare den 46-årige kvindes død. Politiet på billedet, har ikke noget med den pågældende sag at gøre. Foto: Josep LAGO Vis mere Politiet arbejder nu på at opklare den 46-årige kvindes død. Politiet på billedet, har ikke noget med den pågældende sag at gøre. Foto: Josep LAGO

Ifølge det spanske medie lå kvindens lig stadig på gaden, da klokken var 11, altså næsten tre timer efter hun blev fundet.

Politiet i Barcelona har indledt en efterforskning for at afdække de nærmere omstændigheder omkring kvindens død.

Der er endnu ikke offentliggjort nærmere informationer om, hvordan kvinden er omkommet.

En mulig gerningsmand og motiv er endnu ukendt.