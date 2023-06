Svensk politi anslår i en ny rapport, at der er 30.000 bandemedlemmer i landet.

Bandemedlemmer, der ifølge justitsminister Gunnar Strömmer dagligt udkæmper bandekrige i landet.

Særligt har en længerevarende konflikt udspillet sig Stockholm.

For få uger siden, da det var pinse i Danmark, var der tre skyderier på 24 timer i den svenske hovedstad, hvor syv personer blev ramt af skud.

Svensk politi vurderer, at der hver måned er mindst en person, der bliver dræbt af skud. Indtil videre er 19 personer blevet dræbt af skud i 2023.

Det skriver den svenske avis Expressen.



»Sverige befinder sig i en usædvanlig alvorlig situation. Regeringen vil nu gå i gang med at undersøge, om personer i det kriminelle netværk kan blive dømt,« siger Sveriges justitsminister, Gunnar Strömmer, på et pressemøde torsdag ifølge Expressen.

Ministeren peger især på den voldsbølge, der har ramt hovedstaden Stockholm det seneste halve år – og kalder den for brutal.

»Sverige skiller sig ud på en ekstraordinær dramatisk og mørk måde,« siger ministeren om den voldsspiral, landet er ramt af.

Den svenske regering vil nu forsøge at ramme flere af bandemedlemmerne.

Her skal den nye undersøgelse kortlægge, om man kan få flere bandemedlemmer dømt, selvom de kun har været med i planlægningsfasen af et kriminelt forhold.

Gunnar Strömmer fortæller, at det kun er en lille andel af de i alt 30.000 bandemedlemmer, der er de mest hårdkogte kriminelle.

»Det er denne gruppe, det er rettet mod. I dag falder de uden for det strafferetlige område,« lyder det fra ministeren.

Her vil den svenske regering forsøge at ændre lovgivningen, så det bliver strafbart at bruge en krypteret telefon til planlægning af kriminalitet, skriver Expressen.

»Det er den lovgivning, der ikke har ændret sig siden 60erne, og det er virkelig på høje tid,« siger Strömmer.

Ministeren håber på, at regeringen inden for et år har den nye lovgivning klar.