Ifølge anklager var dobbeltdrab i Herlev i 2019 del af svensk bandekonflikt. Tiltalt afviser, at bande findes.

Dödspatrullen - eller på dansk Dødspatruljen - eksisterer slet ikke.

Sådan lød det fra en 22-årig svensk mand med somalisk baggrund, da han tirsdag i Retten i Glostrup skulle svare på, om han er medlem af Dødspatruljen.

- Der findes ikke noget, der hedder Dødspatruljen. Det er noget, medierne har fundet på, svarede den tiltalte.

I retten sidder han sammen med fire andre anklaget for et dobbeltdrab på to svenske mænd i Herlev sidste år.

Ifølge senioranklager Rasmus Kim Petersen er Dødspatruljen en svensk gruppering, som er i konflikt med Shottaz. Begge grupper er fra det svensk-somaliske miljø i Stockholm-forstaden Rinkeby.

Og da to svenske mænd på 21 og 23 år blev skudt ved Sennepshaven i Herlev den 25. juni sidste år, var det som led i den konflikt, mener anklageren.

Tidligere er det kommet frem, at et af de to ofre skal have haft en ledende rolle i Shottaz.

Den 22-årige er af det svenske medie Expressen tidligere blevet beskrevet som en ledende skikkelse i Dødspatruljen.

Hans forsvarer, Jesper Storm Thygesen, spurgte i retten den 22-årige ind til, at svensk politi tilsyneladende har en opfattelse af, at Dødspatruljen eksisterer.

- Men de lyver. Det findes ikke. Der er ingen trøjer, klubrum eller noget, svarede den unge mand.

Anklageren ville også vide, om der så er en gruppering med navnet 3MST.

- Kan du høre, hvor desperate du og svensk politi er på at etablere en bande?, lød den 22-åriges svar.

Han forklarede, at 3MST dækker over "de tre musketerer", som er noget han og to andre fandt på som 12-årige.

Retssagen kører med ekstraordinært meget politi til stede, og politiet spærrer kortvarigt for trafikken på vejen ved retten, når de tiltalte én og én bliver kørt fra arresten til retten og tilbage igen.

- Politi har maskinvåben over det hele og prøver at gøre os til en bande. Der er ikke nogen bande, fortalte den 22-årige i retten.

Alle fem tiltalte i sagen nægter sig skyldige og nægter at have været på gerningsstedet.

De fire andre i sagen har også afvist at have tilknytning til Dødspatruljen.

Blandt anklagemyndighedens beviser i sagen er blandt andet dna-spor, som er fundet på genstande i en sølvgrå Audi, der blev brugt til drabene. På flere af tingene er der sikret dna, som ifølge anklageren matcher de tiltalte.

