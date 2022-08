Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Retten i Svendborg skal afgøre ny sag mod omstridt tidligere læge, som før er blevet dømt af Højesteret.

Den tidligere læge Svend Lings er blevet tiltalt i en ny sag om medvirken til selvmord. Det oplyser han tirsdag i en mail til Ritzau.

Mandag oplyste han, at Fyns Politi havde besluttet at opgive at rejse tiltale i en sag, som har været efterforsket siden sidste efterår. Denne efterforskning angik 13 borgere.

Men sidst på formiddagen tirsdag kom to betjente på besøg hos Svend Lings i Egeskov ved Kværndrup og afleverede et anklageskrift om en anden sag.

Den bygger på en anmeldelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed og en pårørende til en person, der begik selvmord, oplyser han.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. er i besiddelse af, skal han via Messenger og i telefonen have rådgivet og vejledt en person om selvmord. Det skal være sket i en periode fra 18. november 2020 og frem til et tidspunkt i 2021. Personen begik selvmord.

Svend Lings ser frem til retssagen.

»Det er en utilfredstillende situation, at den store majoritet i befolkningen går ind for aktiv dødshjælp, men det tager politikerne ikke hensyn til, og resultatet er, at jeg skal hjælpe folk, som søger min hjælp. Og det føler jeg mig forpligtet til. Jeg kan ikke sige nej til lidende mennesker« siger han til B.T. og tilføjer:

»Jeg forsøger at råbe politikerne op. Det er det, det drejer sig om.«

Sagen skal afgøres af Retten i Svendborg. Men endnu er der ikke berammet et retsmøde.

Svend Lings blev i 2019 af Højesteret idømt 60 dages fængsel for medvirken til selvmord. Straffen blev gjort betinget.

Dommen skyldtes hans medvirken til to selvmord og et forsøg på medvirken til selvmord. Han havde udskrevet medicin eller hjulpet med at få udskrevet medicin.

I øvrigt klagede Lings over Højesterets dom til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, fordi han mente, at han blot havde kommunikeret information om selvmord, og at hans ret til ytringsfrihed dermed var blevet krænket.

Svaret kom i foråret. Den internationale domstol kunne ikke følge hans argumentation. Den lagde vægt på, at dommen i straffesagen ikke rettede sig imod hans generelle informationsvirksomhed, men derimod drejede sig om hans handlinger i forhold til tre specifikke personer.

Svend Lings går ind til retssagen med åben pande og er klar til en ubetinget fængselsdom, hvis det ender sådan.

»Jeg gør det for at hjælpe folk. Jeg frygter ikke en ubetinget dom. Det er kalkuleret risiko.«

Lægeforeningen har ekskluderet Svend Lings.

/ritzau/