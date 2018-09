Tidligere overlæge Svend Lings sidder i dag på anklagebænken ved Retten i Svendborg, hvor han er tiltalt for at have bistået til aktiv dødshjælp samt for at have udskrevet medicin, som han vidste skulle bruges til selvmord.

Og selv om anklager Kirsten Flummer fra morgenstunden i sin afhøring har gået Svend Lings på klingen, viger han ikke en tomme fra sit udgangspunkt:

Nemlig at han føler sig moralsk forpligtet til at hjælpe mennesker, der lider og er uhelbredeligt syge.

Den 76-årige formand for netværket “Læger for Aktiv Dødshjælp” nægter sig skyldig i anklagerne, som kan give ham op til tre års ubetinget fængsel.

Også den 83-årige pensionerede psykiater Fritz Schjøtt fra Svendborg er tiltalt. Anklagen mod ham lyder på, at han har udskrevet medicin til patienter, der ønskede at dø.

Medicinen udskrev han på opfordring fra Svend Lings, som ikke længere selv kan udskrive recepter, efter Styrelsen for Patientsikkerhed sidste år fratog ham hans autorisation.

I modsætning til Lings erkender Fritz Schjøtt sig skyldig.

Svend Lings står fast på, at han intet ulovligt har gjort:

“Jeg har ikke på noget tidspunkt udskrevet medicin i den her forbindelse. Det eneste jeg har gjort er at hjælpe med råd og vejledning til mennesker, der er alvorligt legemligt syge. Mennesker som ikke vil leve mere. Jeg har blot sagt det samme, som jeg stående på min hjemmeside, og som justitsministeren har fastslået er fuldt lovlig,” siger den tidligere ledende overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, ph.d. og speciallæge i gigtsygdomme.

Umiddelbart før domsmandssagen sagde Svend Lings til B.T.

“Hver dag får jeg henvendelser fra folk. Mellem en og fire gange dagligt er der nogen, som kontakter mig ved at ringe, maile eller skrive et papirbrev. De er uhelbredeligt syge allesammen og har det ganske forfærdeligt. Ud over ønsket om at få lov at dø har de ofte et stort talebehov, så jeg spiller også rollen som sjælesørger. Jeg mener, det er min pligt at hjælpe disse ulykkelige mennesker.”

Et af anklagepunkterne mod den 76-årige fynske læge er, at han har bistået til et selvmordsforsøg for Jørgen Vesterby i Aarhus. Som på de andre punkter nægter Lings sig skyldig, idet han også i dette tilfælde blot har givet råd og vejledning, understreger han:

“Jeg blev ringet op af hans kone, og noget usædvanligt blev jeg inviteret hjem til dem. Det var ikke normal procedure, men jeg valgte at gøre det. Men jeg har ikke givet ham medicin. Kun råd og vejledning,” siger han.

I vidneskranken beskriver han proceduren for at begå selvmord med et mix af bestemte typer af medikamenter.

“Indtag pillerne rørt op med noget, man godt kan lide. F.eks. alkohol. Tag eventuelt den bedste champagne, man kan finde,” siger han.

Hvorefter anklager Kirsten Flummer konstaterer, at der ved siden af Jørgen Vesterby, hvis selvmordsforsøg ikke lykkedes, stod en flaske vodka.

“Så har han fulgt vejledningen,” replicerer Svend Lings.

Sagen fortsætter nu med en række vidneafhøringer. Blandt andet af flere læger, der er eller har været tilknyttet “Læger for Aktiv Dødshjælp”, hvis overordnede formål er at få lovliggjort det i Danmark.