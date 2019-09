Trods dom i Højesteret og risiko for fængsel vil Svend Lings fortsætte med at rådgive om hjælp til selvmord.

Den pensionerede læge Svend Lings stopper ikke med at rådgive syge mennesker om, hvordan de kan gøre en ende på tilværelsen. Selv om Højesteret mandag har idømt ham 60 dages betinget fængsel.

Hver dag bliver han efter eget udsagn kontaktet af folk, der vil dø. Og på internettet findes en 24 sider lang selvmordsvejledning forfattet af Svend Lings.

- Der er noget, alle skal forstå. De mennesker, der har kontaktet mig, er i dyb nød. De ved, at jeg kan hjælpe dem. Jeg ved også, at jeg i mange tilfælde kan hjælpe dem. Jeg kan ikke holde til at afvise dem. Jeg mener, at nød bryder alle love, siger Svend Lings.

Straffen i Højesteret er betinget. Det betyder, at den ikke skal afsones. Men den kan blive udløst, hvis Lings bliver dømt for noget lignende. Og han går gerne i kachotten for sin sag.

- Det man kan gøre mod mig, det er bagateller, sammenlignet med hvad de mennesker må gennemgå, som kontakter mig hver eneste dag, siger Svend Lings.

Han understreger, at han kun hjælper folk, som er alvorligt syge. Og psykiatriske patienter, som kunne have et ønske om selvmord af den grund, hjælper han ikke.

I selvmordsmanualen indgår der desuden kun medicin, som kan købes på recept.

Men hvad med faren for, at manualen kan inspirere folk til at begå selvmord. Folk, som ellers ikke ville have forsøgt?

- Det er en bekymring, som jeg også deler. Men jeg støder bare aldrig på de personer. Derimod ved jeg, at der ligger mange mennesker rundt omkring og lider til ingen verdens nytte. Og det er dem, vejledningen er møntet på, siger Svend Lings.

Og selv om der er en teoretisk risiko for, at vejledning bliver brugt på en måde, som ikke var Lings' hensigt, så forbliver den offentligt tilgængelig.

- Skulle jeg så lade de mange mennesker, som kontakter mig, ligge og lide til ingen verdens nytte af frygt for, at en eller anden skal misbruge vejledningen. Det kan jeg ikke bære. Det vil jeg ikke, siger han.

Vejledningen indeholder anvisninger om, hvilke lægemidler man kan anvende og i hvilken dosis. Også hvordan de skal indtages og i hvilken rækkefølge er angivet.

Men i vejledning står der også andre ting. For eksempel er det nævnt, at man kan sætte sin yndlingsmusik på og skylle pillerne ned med for eksempel en god champagne eller en flyversjus.

Lings erkender, at den del ikke har nogen lægefaglig fundering.

- Det er ikke lægearbejde. Det er hjælp fra et menneske til et andet. Jeg er jo ikke autoriseret læge længere. Man har frataget mig autorisationen. Det er et forslag til folk om, hvordan det kan gå for sig, siger Svend Lings.

I sin tid var det hans medvirken i en radioudsendelse, som førte til politianmeldelse. Svend Lings siger, at han ikke vil holde sig tilbage fra at ytre sig om emnet af frygt for konsekvenserne.

- Jeg har ikke noget at skjule. Jeg mener, jeg gør det rigtige, siger han.

På spørgsmålet om, hvorvidt han vil fortælle, hvornår han senest har hjulpet et menneske til selvmord, svarer han:

- Nu har retten talt i dag, og så synes jeg, vi skal lade fortiden ligge og fokusere på fremtiden.

/ritzau/