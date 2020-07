Ældre kvinde har ligget død i nogle måneder. Politiets undersøgelse fortsætter.

Først om nogle dage ventes det afklaret, hvad der førte til en ældre kvindes død på Orø i Isefjorden. Hun har ligget død i længere tid.

Det oplyser vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard fra Midt- og Vestsjællands Politi søndag.

Lørdag fik politiet en anmeldelse om, at kvinde på Kratvej i Gamløse på den østlige del af øen muligvis var syg og hjælpeløs.

Sognefogeden fandt derefter på ejendommen en afdød kvinde, som menes at være identisk med beboeren.

Politiet besluttede at iværksatte en større efterforskning med blandt andet kriminaltekniske undersøgelser. Også naboer blev forhørt. Det skyldtes, at man ikke kunne udelukke, at der var sket en forbrydelse.

Søndag siger vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, at blandt andet en kommende obduktion vil kunne bringe politiet videre i undersøgelsen.

- Men der er intet, der umiddelbart indikerer, at hun har været udsat for en forbrydelse, siger han.

Kvinden har ligget død i nogle måneder. Af hensyn til den igangværende efterforskning ønsker vicepolitiinspektøren ikke at svare på, hvornår kvinden sidst blev set i live. Hun levede sit liv lidt for sig selv, bemærkede han lørdag.

/ritzau/