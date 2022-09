Lyt til artiklen

En hård opbremsning resulterede søndag eftermiddag i et færdselsuheld på Vestmotorvejen ved Ringsted.

En 52-årig mandlig bilist havde bremset kraftigt i et forsøg på at undgå påkørsel af to svaner, der pludselig var landet på motorvejen foran ham.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Trods opbremsningen påkørte den 52-årige de to svaner, hvilket bevirkede, at en bagfrakommende 26-årig mandlig bilist forsøgte at undvige ham.

Det lykkedes ikke.

Under sammenstødet mellem de to parter forsøgte endnu en bagfrakommende bilist – en 25-årig mandlig bilist fra København – at undvige.

Det lykkedes heller ikke.

Politiet rykkede efterfølgende ud for at undersøge omstændighederne nærmere.

Det viste sig, at ingen af parterne var kommet til skade ved sammenstødet, der var sket i overhalingssporet.

Den 52-årige bilist, som var kørt forrest, kunne selv køre videre i sin bil. Den havde kun havde fået mindre skader under sammenstødet.

Til gengæld måtte de to andre køretøjer bugseres væk.

Hvad angår Danmarks nationalfugl, så måtte politiet aflive den ene svane, som ikke var død af påkørslen.

Sammenstødet blev blot registreret hos politiet ud fra de konkrete omstændigheder.

Det vil sige, at ingen personer er sigtet.