Et svævefly er styrtet ned ved Kirke Eskilstrup på Midtsjælland.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for B.T.

I et opslag på Twitter skriver politikredsen, at piloten, en 70-årig mand, er konstateret omkommet.

De pårørende er underrettet.

Anmeldelsen om ulykken kom lørdag klokken 16.31. Meldingen gik på et svævefly, som under indflyvning til en lille flyveplads, var havareret.

Som følge af styrtet er man til stede med adskillige indsatser i Kirke Eskilstrup.

Politi, en ambulance og to helikoptere er på stedet. Midt- og Vestsjællands Politi beskriver videre, at alle beredskabsmyndigheder er på stedet.

Hvad der er sket forud for ulykken, er for tidligt at sige noget om.

'Ulykken skal nu undersøges nærmere sammen med havarikommissionen, som er på stedet,' skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.