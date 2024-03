En gæst faldt seks meter ned og brækkede flere ribben på grund af ansats forsømmelse med sikkerheden.

Svævebaneparken Fly High Til-Tops i Ledreborg Slotspark ved Lejre er mandag ved Retten i Roskilde blevet dømt en bøde på 80.000 kroner.

Det oplyser retten.

Virksomheden er dømt for ikke at have levet op til kravene i arbejdsmiljøloven i forbindelse med en ulykke i 2020, hvor en gæst faldt seks meter ned og brækkede et ribben.

På sin hjemmeside lokker Ledreborg Slot med "en fantastisk oplevelse i højderne" i slotsparkens svævebaner. Men sikkerheden var ikke i orden den 6. august 2020, fastslår Retten i Roskilde med mandagens dom.

Da en klatreinstruktør skulle hjælpe en gæst ned ved hjælp af en såkaldt rebbremse, gik det galt. Rebet var ikke ført korrekt gennem bremsen, og gæsten faldt seks meter ned og landede på skovbunden.

Der har gennem årene været flere ulykker i svævebaneparker, også hos Fly High ved Ledreborg.

I 2022 blev Kragerup Gods ved Ruds Vedby idømt 10 dagbøder á 6000 kroner, fordi godset ikke havde leveret en tilstrækkelig høj sikkerhed på en svævebane, hvor en kvinde endte med at falde 16 meter ned og brække flere knogler.

Sidste år i maj kom tre kvinder i 30'erne lettere til skade, da der skete et sammenstød mellem de tre i selve forlystelsen. Kvinderne var til stede i forbindelse med en polterabend.

I 2018 brækkede en kvinde benet, da hun i en svævebane på Ledreborg stødte ind i et træ.

Ledreborg Slot har i otte generationer været ejet af adelsslægten Holstein-Ledreborg. Den nuværende ejer er Silvia Munro, som er datter af lensgreve Knud Holstein-Ledreborg.

/ritzau/