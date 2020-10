Svært bevæbnet politi er til stede ved en fransk skole i København.

Københavns Politi bekræfter over for B.T., at at der er øget bevogtning på flere adresser i København.

»Vi er i tæt dialog med PET om begivenhederne i Frankrig og resten af verden og følger selv nøje med i, hvad der sker. På den baggrund tager vi de forholdsregler, vi mener er nødvendige,« oplyser ledende politiinspektør Peter Dahl.

Der er blandt andet tale om Prins Henrik Skole på Frederiksberg Allé på Frederiksberg.

Skolen vil ikke bekræfte over for B.T., at politiet er til stede. Derfra lyder det, at skolen er lukket, og vi må ringe en anden dag.

Foto: Steven Knap/ Byrd Vis mere Foto: Steven Knap/ Byrd

B.T. har også observeret betjente foran den dansk-franske skole på Tagensvej 188 i Københavns Nordvestkvarter.