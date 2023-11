Københavns Vestegnes Politi er mandag eftermiddag rykket massivt ud til et boligområde i Ballerup.

Ekstra Bladet skriver, at politiet er rykket ud for at foretage en anholdelse i Grantofteparken.

Politiet er dog meget tilbageholdende med oplysninger i sagen.

Vagtchef Mads Dam vil ikke oplyse andet til avisen, end at der har været omstændigheder ved anholdelsen, der gjorde, at man mødte frem med det såkaldte indtrængningshold.