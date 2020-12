Med våbnene trukket har betjente torsdag formiddag jagtet en 17-årig dreng i Holbæk.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

»Tidligere på formiddag fik vi et tip om, at han måske – og jeg understreger måske – kunne være i besiddelse af en skydevåbenlignende genstand,« siger vagtchef Martin Bjerregaard:

»Og så har vi jo altid dilemmaet, om vi skal tro på sådan en oplysning eller ikke. Vi valgte så at tro på den, og det betød, at vi skulle ud og finde ham.«

Betjentene havde trukket deres våben. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Betjentene havde trukket deres våben. Foto: Presse-fotos.dk

Som det kan ses på billederne til artiklen her, havde betjentene de store automatgeværer trukket i jagten på den 17-årige.

»Når vi får oplysninger om, at nogen kan være i besiddelse af et skydevåben, så tager vi også vores forholdsregler sikkerhedsmæssigt og finder 'de lange våben' frem. Det er noget lidt andet, end vi normalt render rundt med i pistolhylstret,« siger vagtchefen.

Politiet eftersøgte den 17-årige flere steder i Holbæk: i forbindelse med bopæl, skole og andre tilholdssteder som venners bopæle.

Den 17-årige blev anholdt ved 12-tiden.

Masser af politibiler, her ved Bjergmarken i Holbæk. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Masser af politibiler, her ved Bjergmarken i Holbæk. Foto: Presse-fotos.dk

»Nu er vi ved at ransage de steder, hvor han har opholdt sig, i et forsøg på at finde ud af, om der er noget om snakken i forbindelse med den skydevåbenlignende genstand,« siger Martin Bjerregaard.

Vagtchefen understreger, at der ikke er nogen 'ofre' i sagen. Politiet har udelukkende reageret på en mistanke, om at den 17-årige kunne være bevæbnet. Et eventuelt skydevåben er ikke blevet brugt over for et andet menneske ifølge Midt- og Vestsjællands Politi.

Det er endnu ikke klart, om der er grundlag for en sigtelse for overtrædelse af våbenloven mod teenageren.

»Vi må sætte vores lid til ransagningen for at få be- eller afkræftet den her mistanke mod ham,« siger Martin Bjerregard.