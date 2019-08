Forsvarsadvokater vurderer, at varetægtsfængslede må vente lang tid på at få ført deres sag grundet skandale.

Rigsadvokatens suspendering af teleoplysninger risikerer at udsætte straffesager langt ind i det nye år.

Det siger flere forsvarsadvokater ifølge Jyllands-Posten.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage frygter, at en af hendes klienter formentlig ender med at have siddet varetægtsfængslet i mere end to år på grund af teledatasagen.

Klienten blev i december 2018 idømt en fængselsstraf i byretten for at være involveret i et skyderi.

Sagen blev anket og skulle starte op 11. september i landsretten. Sagen blev dog udsat, fordi der indgår teleoplysninger.

Mette Grith Stage vurderer, at hendes klient først kommer for landsretten om et halvt år.

- Der vil han have siddet varetægtsfængsel i mere end to år. Det er fuldstændig urimeligt, at han bliver offer for politiets fejl, siger hun til Jyllands-Posten.

Forsvarsadvokat Lars Thousig fortæller en lignende historie. Hans klient skulle mandag have været for en dommer i Vestre Landsret.

Men på grund af suspenderingen af teleoplysninger er sagen udsat.

- Hans sag var berammet til at køre i denne og næste uge i landsretten, men den er nu blevet aflyst på grund af instruksen fra Rigsadvokaten, siger han til Jyllands-Posten.

Han tilføjer, at der reelt set først vil kunne laves en ny berammelse, når Rigsadvokatens midlertidige suspendering af teledata udløber 18. oktober.

Derfor vil sagen efter alt at dømme først komme for landsretten engang i 2020.

At sagerne først kan komme for landsretten i 2020, er ifølge Mikael Sjöberg, formand for Den Danske Dommerforening, en reel bekymring.

- Der sker ikke bare en parallelforskydning på to måneder. Vi har i forvejen berammet sager til langt ind i 2020, og det vil sige, at de suspenderede sager enten skal puttes ind imellem (de berammede sager, red.) i det kommende kalenderår eller sættes ind på et andet tidspunkt, siger han.

- Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan sige, hvornår disse sager kommer for retten, tilføjer han.

Onsdag oplyste anklagemyndigheden, at 29 personer er blevet sat på fri fod, efter at rigsadvokaten udsendte en instruks, hvori han satte et midlertidigt stop for brugen af teledata til og med 18. oktober.

Samtidig er 24 sager ved domstolene i perioden blevet udsat.

