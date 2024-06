Susanne Gustavsen kom søndag kørende og passede blot sit arbejde. Men så lød et kæmpe brag, og hun fik et stort chok.

Hun troede i et kort øjeblik, at der var sket en form for eksplosion i bilen.

Men da hun fik set sig omkring, så hun en masse glasskår. Og ikke mindst en stor sten, som nogle havde kastet gennem hendes siderude.

»Der var glasskår over det hele, og jeg sad på flere af dem. Jeg var helt i chok,« fortæller Susanne Gustavsen og fortsætter:

61-årige Susanne Gustavsen. Foto: Privat. Vis mere 61-årige Susanne Gustavsen. Foto: Privat.

»Jeg kunne ikke forstå det. Jeg var rystet, ked af det, gal og blev forskrækket. Og det er jeg stadig.«

Susanne Gustavsen, som først fortalte om hændelsen til Fyens Stiftstidende, fortæller, at hun arbejder som sygeplejer.

Søndag aften befandt hun sig i Tommerup på Fyn, hvor hun var på vej ud til en borger.

På vejen derhen bemærkede hun to, unge mænd, som stod i vejkanten. De havde tommelfingeren oppe og antydede, at de gerne ville have et lift.

»Jeg samler aldrig nogen op på den måde, så jeg kørte videre og tænkte ikke mere over det,« siger Susanne Gustavsen.

Mellem klokken 20 og 20.30 kørte hun retur og så, at de unge mænd stadig stod der. Nu stod de dog på den anden side.

Og i det hun nærmede sig og var ved passere dem, lød det kæmpe brag, som fik Susanne Gustavsen til at hamre bremsen i.

»Jeg kan ikke huske, om jeg blev ramt. Men jeg havde nogle sår på fra glasskårene. Det hele gik så stærkt, og jeg kan slet ikke huske, hvad jeg tænkte eller gjorde. Det gik slet ikke op mig, hvad der var sket. Man reagerer så hurtigt.«

Susanne har fået flere skræmmer efter hændelsen. Foto: Privatfoto. Vis mere Susanne har fået flere skræmmer efter hændelsen. Foto: Privatfoto.

»Jeg blev bare så forskrækket.«

Hun antager, at det er de unge mænd, som kastede stenen.

»Jeg tænker bare, hvad i alverden biler de sig ind? Hvem finder på sådan noget? Jeg passede blot mit arbejde.«

»Efterfølgende har jeg også tænkt, om jeg kunne være blevet slået ihjel? Eller om jeg ville være kørt over i den anden vejbane og ramt en modkørende? Det er meget chokerende at tænke på.«

Fyns Politi oplyser til Fyens Stiftstidende, at man har modtaget en anmeldelse om sagen og tager det meget alvorligt.

Da B.T. taler med Susanne Gustavsen, sidder chokket stadig i hende.

»Mit hjerte galoperer afsted, når jeg taler om det. Jeg har også sygemeldt mig, for jeg er slet ikke klar til at arbejde. Det ved jeg heller ikke, om jeg er i næste uge.«

Hun så ikke, om de unge mænd havde en sten. Og da realiteten gik op for hende i bilen, var de væk.

Susanne kom ikke til skade, men fik flere skræmmer. Foto: Privat. Vis mere Susanne kom ikke til skade, men fik flere skræmmer. Foto: Privat.

En mand kom også forbi, men han havde ikke set noget. Han kunne heller ikke finde de unge mænd efterfølgende. De var væk.

Ved at stå frem med sin oplevelse håber hun, at nogle ved noget om sagen.

»Det kunne være sket for hvem som helst. Nu blev det så mig.«

Susanne Gustavsen beskriver de unge mænd som meget høje og dansk af udseende. De var omkring 18-20 år, gætter hun på.