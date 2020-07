To surfere har tirsdag eftermiddag reddet en 60-årig mand fra druknedøden ved at yde hurtig førstehjælp på stranden ved Hørve i Odsherred.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Sammen med en kammerat var den 60-årige taget ud for at bade. De svømmer hver sin vej, men pludselig opdager kammeraten, at den 60-årige ligger livløs på maven i vandet.

»Han svømmer hen til ham og forsøger at foretage hjertelungeredning i vandet,« fortæller politiets vagtchef Sonny Bonde.

Klokken 14.10 bliver der slået alarm, og politi og beredskab rykker ud.

Men to surfere har bemærket, hvad der sker kommer de to mænd til hjælp.

»De får bragt den 60-årige op på stranden, hvor de foretager hjertelungeredning. Det redder hans liv,« fastslår vagtchefen.

'Stor ros til de to surfere,' skriver politiet på Twitter.

Men det bliver ikke ved det. Politiet vil også indstille surferne til en dusør for deres heltemodige indsats.

/ritzau/