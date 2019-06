En redningshelikopter og både fra Forsvaret leder efter en surfer i havet ud for Bogense på Fyn.

Hans familie har meldt ham savnet fredag eftermiddag, efter familien forgæves har forsøgt at få kontakt til ham, skriver Fyens.dk.

»Han tog ud for at surfe for nogle timer siden, og familien kan ikke få kontakt til ham, så nu leder vi efter ham deroppe, vi er også med betjente,« siger vagtchef Lars Tvede fra Fyens Politi til mediet.

