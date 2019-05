En mand har søndag mistet livet, da han kitesurfede ved Søndervig vest for Ringkøbing.

Det oplyser Henrik Nielsen, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

'Under surfingen bliver han sandsynligvis dårlig, falder i vandet og forsøger at svømme til land. En bekendt, som han var ude at surfe sammen med, ser, at han ligger i vandet, og da hun sejler hen til ham, ligger han livløs.'

Manden blev senere erklæret død.

Anmeldelsen kom klokken 12.47. De pårørende er endnu ikke underrettet.

Opdateres...