Snavsede og fedtede overflader og køkkengrej med gamle madrester – det er, hvad Fødevarestyrelsens udsendte fornyligt stødte på, da de besøgte Bakkens Perle.

Og det fik selvsagt ikke styrelsens udsendte til at klappe i hænderne.

I stedet har Bakkens Perle fået en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner for ikke at leve op til de standarter, myndighederne forventer af et spisested.

I kontrolrapporten fremgår det blandt andet, at der er 'snavset' flere forskellige steder i køkkenet, og at 'kanten mellem frisure og kipsteger fremstår fedtet og med ældre madrester'.

På trods af at personalet 'ikke har lavet sauce dags dato,' så kan man også læse i kontrolrapporten, at fødevarestyrelsens udsendte er stødt på en 'varmevogn, der fremstår med indtørret sauce' og en 'røremaskine, der fremstår med indtørret spild'.

B.T. har været i kontakt med direktøren for Bakkens Perle, Henrik Ravn. Han har ingen kommentarer til Fødevarekontrollens anmærkninger.

Men i Fødevarestyrelsens kontrolrapport kan man læse, at en medarbejder på stedet erkender, at køkkenet i Bakkens Perle er langt fra skinnende rent: 'Jeg kan godt se, at der er beskidt, den tidligere køkkenchef er her ikke mere, og jeg har kun været her i 14 dage,' siger en medarbejder ifølge kontrolrapporten til den udsendte fra Fødevarestyrelsen.

Det er ikke første gang, at Bakkens Perle rager uklar med Fødevarekontrollen. I maj resulterede en anonym klage over stedet nemlig også i, at Fødevarestyrelsens udsendte kiggede forbi Dyrehavsbakken.

Besøget resulterede i, at Fødevarestyrelsen indskærpede over for personalet, at 'lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene.'

Og også dengang medgav en medarbejder ved Bakkens Perle, at køkkenet havde brug for en rengøring: 'Jeg kan godt se, at her ikke er rent, og det vil der straks blive fulgt op på,' står der i kontrolrapporten fra maj i år.

Bakkens Perle skal nu betale den udstedte bøde på 10.000 kroner, ligesom kontrolrapporten med den sure smiley skal hænge synligt på ved indgangen til restauranten.