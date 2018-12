Et team af politiets bedste specialister forsøger med hjælp fra avancerede computerprogrammer at opklare det gådefulde drab på teenageren Emilie Meng.

I et vandhul lå et lig. Det var en hundelufter, der i 2016 gjorde det uhyggelige fund ved Regnemarks Bakke på Midtsjælland. Og så på juleaftensdag.

Liget viste sig at være den 17-årige kirkesangerinde Emilie Meng. Hun havde været forsvundet siden 10. juli.

I dag – to år efter – er efterforskningen stadig i gang. Morderen er endnu ikke fundet.

Dykkere er 26. december 2016 ude for at undersøge søen og området, hvor Emilie Meng blev fundet juleaftensdag. Efter mere end fem måneder fik familien til Emilie Meng fra Korsør vished om hendes skæbne, da hendes lig blev fundet i et vandhul nær Borup på Midtsjælland. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2016) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Dykkere er 26. december 2016 ude for at undersøge søen og området, hvor Emilie Meng blev fundet juleaftensdag. Efter mere end fem måneder fik familien til Emilie Meng fra Korsør vished om hendes skæbne, da hendes lig blev fundet i et vandhul nær Borup på Midtsjælland. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2016) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

For anden gang har Rigspolitiet nedsat en specialgruppe, der skal gennemgå efterforskningen påny og komme med anbefalinger til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

'Gruppen gennemgår minutiøst den allerede foretagne efterforskning med henblik på at afdække nye muligheder – måtte de findes,' lyder det i en mail fra Rigspolitiet til B.T.

Metoden kaldes et 'peer review', og det er anden gang, den bliver taget i brug i Meng-sagen. Første gang var i foråret 2017, hvor Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi bad om at få friske øjne til at se på sagen.

Det nye peer review blev iværksat, efter Emilie Mengs mor sendte et hjertegribende brev til justitsminister Søren Pape Poulsen. I brevet kritiserede hun den efterforskning, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har foretaget af drabet på hendes datter.

Emilie Meng Foto: privat Vis mere Emilie Meng Foto: privat

'Efter vores opfattelse har efterforskningen været mangelfuld på nogle helt centrale punkter,' skrev hun i brevet.

Ifølge B.T.s oplysninger består den nye supergruppe af en halv snes af landets førende efterforskere, der er håndplukket fra andre politikredse. Der er blandt andet efterforskere fra Københavns Politis drabsafdeling og fra Københavns Vestegns Politi.

Gruppen består ikke alene af politifolk, men også af en række personer med andre kompetencer såsom analytikere, IT-ingeniører og teleeksperter, oplyser Rigspolitiet.

'Det nye peer review består af to ting. Dels et peer review af den efterforskning, som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har gennemført siden sidste review. Dels et review, hvor vi benytter ny teknologi og metoder og – i det omfang, det er muligt – nye eller opgraderede teknikker,' lyder det fra Rigspolitiet.

Mindehøjtidelighed i Korsør anden juledag, 26. december, 2016 for den 17-årige Emilie Meng, der havde været forsvundet siden juli og blev fundet død i en sø ved Borup på Sjælland 24. december. På et pressemøde om aftenen 25. december oplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at teenagepigen havde været udsat for en forbrydelse. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2016) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mindehøjtidelighed i Korsør anden juledag, 26. december, 2016 for den 17-årige Emilie Meng, der havde været forsvundet siden juli og blev fundet død i en sø ved Borup på Sjælland 24. december. På et pressemøde om aftenen 25. december oplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at teenagepigen havde været udsat for en forbrydelse. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2016) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Gruppen gør brug af en række nye analyse- og efterforskningsværktøjer, heriblandt analyseplatformen POL-Intel, der er politiets nye supervåben mod kriminalitet, og fingeraftrykssystemet AFIS.

POL-Intel er et computersystem, der skaber overblik over store mængder data og sammenholder oplysninger om personer, teledata, køretøjer og politirapporter.

Meng-sagen indeholder mere end 3,4 millioner dataaktiviteter, der bliver sammenkørt i computersystemet.

Der er skrevet 3.000 rapporter om sagen, og siden Emilie Meng forsvandt, har politiet modtaget over 1.600 henvendelser fra offentligheden.

Fakta: Politiets stærkeste spor Et af politiets stærkeste spor i sagen er efter alt at dømme en bil, politiet har kaldt 0407-bilen. I et hjørne af en overvågningsfilm fra Korsør Station ses bilen stærkt pixelleret. Hvornår den ankommer til stationen fremgår ikke af redegørelsen, men den holder på stationen klokken 03.52, da toget, som Emilie Meng var med, ankom til stationen. Den holdt på stationen indtil de sidste passagerer havde forladt stationen. Derefter kørte køretøjet klokken 04:07. Politiet har fået hjælp af et britisk firma, der ved hjælp af rekonstruktion mener at vide, at 0407-bilen er en Hyundai i30 hatchback årgang 2011-2016. I juni 2017 fortalte politiet offentligheden om 0407-bilen. Det resulterede i 400 nye henvendelser. En af henvendelserne kom fra en kvinde, der havde set et mistænkeligt køretøj ved Regnemarks Bakke om morgenen den 10. juli 2016. Hun beskrev køretøjet på en måde, så det ikke kan udelukkes at være en Hyundai i30. Vidnet oplyste også, at bilen havde danske nummerplader. Trods en intens eftersøgning efter bilen – herunder en kompliceret kortlægning af trafikken på findestedet – er det ikke lykkedes at finde 0407-bilen eller dens fører.

Det fremgår af en redegørelse, som politidirektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lene Frank sendte til Rigspolitiet efter morens brev til Søren Pape Poulsen.

B.T. har fået aktindsigt i redegørelsen, men store dele af rapporten er fjernet, og det er derfor ikke muligt at tegne et samlet overblik over efterforskningen og dens eventuelle mangler.

Tidligere drabschef Bent Isager-Nielsen var selv med til at indføre metoden med peer review, dengang Rejseholdet blev nedlagt i forbindelse med politireformen.

»Man gjorde det, at man lavede en liste med navne på de bedste efterforskere fra de forskellige politikredse. Når den lokale politikreds kørte fast i en sag, kunne der komme friske øjne og se på sagen,« fortæller Bent Isager-Nielsen.

Tidligere leder af Rejseholdet Bent Isager-Nielsen på Frederiksberg torsdag den 16. oktober 2018 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Tidligere leder af Rejseholdet Bent Isager-Nielsen på Frederiksberg torsdag den 16. oktober 2018 Foto: Liselotte Sabroe

Han synes, at peer reviews er en »supergod idé«, men han siger samtidig, at tidsfaktoren er afgørende i efterforskningsarbejde, og at det derfor kan være svært at opklare et drab, flere år efter det er blevet begået.

»Hvis ikke de første spor, vidner og tips er blevet håndteret ordentligt i starten, så er det svært at rette op på, uanset hvor mange peer reviews og computerprogrammer du bruger,« siger Bent Isager-Nielsen.

Det første peer review førte ifølge politidirektørens redegørelse til »et mindre antal anbefalinger og opfølgende initiativer, som efterfølgende er blevet gennemført«.

Hvad det nye peer review har medført af efterforskningsskridt, ønsker Rigspolitiet ikke at oplyse. Kort tid efter den nye gruppe var blevet nedsat, foretog politiet en fornyet undersøgelse af findestedet ved Regnemarks Bakke.