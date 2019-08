Det var den amerikanske verdensstjerne Pinks crew, som var om bord det fly, der natten til tirsdag forulykkede i Aarhus.

Det skriver norske VG, der har fået det bekræftet af Live Nation i Norge.

»Pink var ikke personligt med flyet. Men hendes manager var med - og flere andre turnémedlemmer, men det er gået godt med dem alle sammen,« siger Kristin Svendsen fra den norske koncertarrangør.

Pink - med det borgerlige navn Alecia Beth Moore - spillede mandag aften koncert i Oslo og skal optræde på Casa Arena i Horsens onsdag.

Pink. Foto: ENNIO LEANZA

B.T. har det meste af morgenen forsøgt at få bekræftet historien af både Live Nation Danmark samt Horsens & Friends, men det er ikke lykkedes. Aarhus Lufthavn har heller ikke kunnet bekræfte oplysningerne.

Til VG fortæller Live Nation dog, at Pink angiveligt havde sendt sit crew afsted i forvejen for at forberede koncerten, og at det efter sigende var dem, der var om bord, da flyet forulykkede.

Flyet - et Cessna 560XL - forulykkede klokken 00.38 dansk tid, hvorefter der udbrød brand.

De ti personer om bord var syv passagerer - deraf fire amerikanske statsborgere, to australske statsborgere, og en britisk statsborger - samt tre besætningsmedlemmer, henholdsvis en østrigsk pilot, en tysk pilot og en tysk stewardesse.

Foto: Mathias Øgendal

Alle ti ombordværende formåede at redde sig selv ud, inden branden brød ud. Ingen kom derfor til skade i ulykken.

B.T. har været i kontakt med Østjyllands Politi, som bekræfter, at Pink ikke var om bord på flyet. De vil dog ikke kommentere, hvorvidt der var tale om hendes crew eller ej.

Rune Lem, daglig leder i Live Nation i Norge, fortæller til Dagbladet, at Pinks manager, Roger Davies, befandt sig i det forulykkede fly.

Det samme gjorde manageren til Vance Joy, der er med på Pinks tour for at varme op for verdensstjernen. Vance Joy befandt sig dog ikke på flyet.

Brandvæsnet slukker her branden, der opstod på flyet efter landingen.

»Jeg har set billederne, og de ser meget dramatiske ud. Men jeg har fået besked fra Danmark om, at dem, der var om bord, har det godt,« siger Rune Lem til Dagbladet.

Han fortæller endvidere, at Pink - ifølge hans oplysninger - overnattede i Oslo efter koncerten og først drager til Danmark i løbet af tirsdagen.

Politiet udsendte tidligt tirsdag en pressemeddelelse, hvori der stod, at Havarikommissionen nu skal undersøge hændelsen nærmere.

Politiet kan derfor på nuværende tidspunkt ikke udtale sig om årsagen til ulykken eller de nærmere omstændigheder ved ulykken.