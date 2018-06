En Fakta-butik i Tønder i det sønderjyske beder kunderne lade de store tasker blive hjemme. Det skal dæmme op for et kæmpemæssigt svind af især energidrikke.

Store grupper af unge, der ripper hylderne for energidrik, er blevet et så stort probleme for en Fakta-butik i Tønder, at butikken nu forbyder kunderne at tage store tasker som rygsække og sportstasker med ind i butikken.

Derfor støder du ind i følgende skilt, når du går gennem døren: 'Kundeinfo! Sportstasker og rygsække skal venligst sættes ved kassen.'

JydskeVestkysten har talt med butikken, som oplyser, at svindet på energidrik alene sidste år var på mellem 6000-8000 kroner.

»Det er generelt en populær vare, for den er ikke helt billig og er relativt nem at skjule. Andre populære varer blandt butikstyve er chokolade, dyrere kød, kaffe og vine,« siger Coops informationsdirektør, Jens Juul Nielsen, til avisen.

Han har dog ikke overblik over, i hvor mange af kædens butikker, man henstiller kunderne til at stille tasker og rygsække, før de går ind i butikken.