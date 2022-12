Lyt til artiklen

Først var der en. Så var der to.

Et supermarked i shoppingcentret Waves i Greve blev onsdag udsat for to specielle – og identiske – forsøg på tyveri.

»Det er noget, vi ser fra tid til anden, men ligefrem to på samme dag er selvfølgelig lidt opsigtsvækkende,« siger kommunikationschef hos Midt- og Vestsjællands Politi, Thomas Kristensen.

I begge tilfælde forsøgte en kvinde at smugle varer ud af butikken ved at gemme dem i en barnevogn.

I begge tilfælde opdagede personalet, hvad der foregik.

Første gang kom anmeldelsen kl. 14.05, hvor en 27-årig kvinde fra Køge-egnen var gået igennem kasselinjen i supermarkedet med varer for cirka 2.600 kroner i barnevognen.

Anden gang kom anmeldelsen fra samme sted kl. 18.10, hvor en 32-årig kvinde fra den nordlige del af København denne gang havde undladt at betale for de varer til en værdi af cirka 740 kroner, der ligeledes lå gemt i en barnevogn.

Om det to kvinder kender hinanden, har Midt- og Vestsjællands Politi ingen oplysninger om.

»Om der det er fordi, at tingene strammer til, eller hvad det handler om, kan være svært at sige, men det er selvfølgelig påfaldende, at det er to med samme modus,« siger kommunikationschef Thomas Kristensen.

Begge kvinder erkendte over for politiet at have stjålet varerne.