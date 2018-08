Det er stadig et helt åbent spørgsmål for norsk politi, hvad motivet er for det uhyggelige drab på den 13-årige Sunniva Ødegård fra Varhaug i det sydvestlige Norge. Et drab der har rystet hele landet.

Den unge teenager blev fundet dræbt på en sti natten til den 30. juli blot 150 meter fra sit hjem.

Forinden havde hun været på besøg hos en ven i nærheden og gik ved 22.30-tiden mod hjemmet og talte i telefon med sin kæreste.

Men samtalen blev brat afsluttet, da kæresten i den anden ende hørte hende afbryde sin egen tale med et “shit!”. Derefter blev der stille.

Sunniva Ødegård blev kun 13 år. En 17-årig lokal dreng er sigtet for drabet og varetægtsfængslet i foreløbig to uger. (Foto: Privatfoto/Scanpix 2018) Foto: Privatfoto Vis mere Sunniva Ødegård blev kun 13 år. En 17-årig lokal dreng er sigtet for drabet og varetægtsfængslet i foreløbig to uger. (Foto: Privatfoto/Scanpix 2018) Foto: Privatfoto

Selv om politiet har sigtet en 17-årig lokal dreng for drabet og har fået ham varetægtsfængslet i foreløbig to uger, ved efterforskerne stadig ikke noget om, hvad motivet til drabet er.

Politiet mangler også potentielle vidneudsagn, som kan være med til at klarlægge sagen og eventuelt styrke sigtelsen mod den 17-årige. Det skriver vg.no.

Efterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl siger til mediet, at politiet indtil videre holder kortene tæt til kroppen. Således er der intet meldt ud om hverken muligt gerningsvåben eller om selve dødsårsagen. Udover at obduktionen af Sunniva Ødegård bekræfter, at der er tale om drab.

Politiet vil på nuværende tidspunkt heller ikke oplyse, om findestedet er det samme som gerningsstedet.

Samme døgn som Sunniva Ødegård blev fundet dræbt, afspærrede politiet to containere og en kælder tæt på stedet, hvor pigen blev fundet. Derudover sikrede efterforskerne mulige effekter fra to skraldespande i samme område.

I forbindelse med anholdelsen af og sigtelsen mod den 17-årige dreng gik politiet ind i hans hjem og i en garage, hvor de beslaglagde bl.a. hans grå mountainbike.

Politiet har konfiskeret bl.a. disse to containere. Efterforskerne holder indtil videre kortene tæt til kroppen i den uhyggelige sag. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix Foto: Carina Johansen Vis mere Politiet har konfiskeret bl.a. disse to containere. Efterforskerne holder indtil videre kortene tæt til kroppen i den uhyggelige sag. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix Foto: Carina Johansen

Cyklen kan være den samme, som et ung par har set ham køre meget hurtigt på med retning væk fra stedet, hvor liget af Sunniva Ødegård få timer senere blev fundet.