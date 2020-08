En sugardate endte alt andet en sødt for en 37-årig mand.

En 19-årig kvinde – som han havde aftalt daten med – lokkede ham i et baghold, hvor en grum overraskelse ventede ham.

Det skriver fyens.dk på baggrund af en døgnrapport fra Fyns Politi.

Den 37-årige var kommet i kontakt med den 18 år yngre kvinde via hjemmesiden Sugardaters.com, hvor de havde aftalt at mødes en lørdag aften.



Den 19-årig kvinde havde instrueret manden i at møde hende på Skovsbovej i Svendborg.

Manden, som kom i bil, fik kort efter ankomsten at vide, at han skulle køre ned ad en lille skovsti.

Manden satte bilen i gear og trillede stille og roligt ned ad stien, som hans date havde beordret.

Men den 37-årige skulle ikke køre længe, før han opdagede, at daten med den 19-årige blot var et skalkeskjul for det, som i virkeligheden var formålet med deres møde.

På stien stod tre mørkklædte personer. Iført elefanthuer og med kæppe i hænderne.

Torpederede stengærde

Den 37-årige blev rædselsslagen og reagerede instinktivt. Han satte sin Mazda i bakgear og kørte i høj fart tilbage, hvor han kom fra.

Han fortsatte over Skovsbovej, hvorefter han med bagenden kørte op i et stengærde, hvor bilen satte sig fast.

Ifølge fyens.dk stod der i politirapporten ingenting om tilskadekomne ved færdselsuheldet.

Det fremgår heller ikke, hvad der skete efter ulykken; om de tre maskeklædte mænd kom efter ham, eller om den 37-årige løb i sikkerhed i den ejendom, hvis stengærde han netop havde torpederet?

Fyns Politi oplyser, at de gerne høre fra folk, hvis de har oplevet noget lignende.

Maskeret med dødningehoveder

Tidligere på året - i januar - oplevede Østjyllands Politi en række lignende episoder.

Blandt andet havde en 59-årig mand – ligeledes via datingsiden sugardaters.com – aftalt at mødes med en ung kvinde fredag aften.

Han fik adressen til et lejlighedskompleks, men kort efter at have trådt ind af døren, modtog han en besked fra kvinden via Snapchat. Hun sagde, at han skulle gå ud igen.

Lige uden for døren blev han passet op af to maskerede mænd, som hver især havde en 15-20 centimeter lang kniv i hænderne. Deres ansigter var skjult af masker, der forestillede dødningehoveder.

Over for B.T. fortalte vagtchef ved Østjyllands Politi, Lars Bisgaard, dengang, at de få dage forinden havde haft en lignende hændelse.

Han oplyste desuden, at sugerdate-profilen, som manden havde været i kontakt med, sandsynligvis var en fake profil.