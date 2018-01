En 36-årig mand fra Horsens, er blevet straffet med fængsel i et år og tre måneder, efter han med trusler pressede en kun 16-årig pige til sex.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Tirsdag blev den 36-årige mand dømt for to tilfælde af voldtægt og et tilfælde af forsøg på voldtægt ved retten i Horsens.

Der er dog ikke tale om voldtægt i traditionel forstand, men voldtægt ved ulovlig tvang. Manden brugte nemlig trusler om at offentliggøre en privat korrespondance til at presse den unge pige til sex.

Mødtes på dating-site

De to mødte hinanden i 2015 på dating-sitet Sugardating.dk, da manden var 34 år og pigen 16 år. Pigen havde oprettet en sugarbabe profil, hvor hun udgav sig for at være 18 år. Gennem dating-sitet fik hun kontakt til den 18 år ældre mand, og de to besluttede sig at mødes.

Hvad er sugardating? Sugardating er et forhold, hvor en ældre person giver gaver til en yngre person. Den yngre person tilbyder til gengæld nærvær og intimitet - forholdet behøver dog ikke at være seksuelt. Sugarbaby: En (oftest ung) kvinde, er modtager gaver, penge, dyre middage eller rejser til gengæld for hendes selskab og seksuelle ydelser. Sugardaddy: En (oftest ældre) mand med styr på sin økonomi, der har lyst til at dele det, han har, med en smuk kvinde, og som derfor betaler en sugarbabe for selskab og seksuelle ydelser.

De aftalte, at de kunne have sex, hvis gnisten var der, og at pigen kunne få 5.000 kroner for god sex og oprigtig interesse.

Gennem en ganske kort periode mødtes de to et par gange, hvorefter den 16-årige pige besluttede sig for at afbryde kontakten - en beslutning, der gjorde manden vred.

Da hun havde ignoreret hans beskeder i en måneds tid, besluttede han sig derfor for at tage et screenshot af en korrespondance, hvor de to aftaler en betaling på 5.000 kroner for sex.

Screenshotet sendte han til pigens far, hvorefter han truede hende med at sende det til flere, hvis ikke hun gik med til at mødes igen.

Ifølge Horsens Folkeblad forklarede den i dag 18-årige pige i retten, at hun følte sig presset, bange og panisk for, hvilken betydning, det kunne få for hendes liv, hvis beskederne blev offentliggjort. Derfor indvilligede hun i at mødes med manden yderligere to gange i december 2015.

Efter de to møder forsøgte manden igen at få et møde i stand, men denne gang valgte pigen at gå til politiet.

Løj om sin alder

Både pigen og manden har sidenhen begge forklaret, at de havde samleje, da de mødtes.

Inden møderne havde den 16-årige pige dog skrevet til manden og spurgt, om han var ligeglad med, at hun ikke havde lyst. Hertil svarede han, at han var ligeglad, og at hun bare skulle holde, hvad hun havde lovet.

Ifølge Horsens Folkeblad understregede mandens forsvarer i retten, at han mente, det var kvinden, der ved at udgive sig for at være 18 år, da hun var 16 år, havde gjort noget ulovligt.

Pigens anklager stod dog fast på, at samlejet ikke var sket, hvis pigen ikke var blevet tvunget - dermed mente han uden tvivl, at der var tale om voldtægt ved brug af ulovlig tvang.

Dommeren var enig med anklageren og tildelte derfor den 36-årige mand, som er far og er ansat i en ledende stilling, en ubetinget fængselsstraf på et år og tre måneder.

Den dømte skal ydermere betale sagens omkostninger og en erstatning til offeret på 30.000 kroner.

Den 36-årige mand har valgt at anke dommen til landsretten.