Luftakrobaten Tetiana faldt ned og landede på hovedet under en forestilling i Nordsjælland. Nu spiser hun gennem et sugerør og kommer måske aldrig til at bevæge hovedet igen. Cirkus Arena fralægger sig ethvert ansvar og har stoppet lønudbetalingen til den kvæstede artist.

Hun stirrer lige frem med et blik, der er sløvet af syv forskellige slags smertestillende medicin. Et rødt operations-ar slanger sig ned ad halsen under en grøn halskrave, der fastholder den 24-årige kvindes hoved i en låst position.

Det farverige cirkusliv er skiftet ud med en hvid hospitalsvæg.

»Cirkus Arena har glemt mig. De tænker mere på deres bankbog og deres offentlige image end på mig,« siger den 24-årige ukrainske kvinde på gebrokkent engelsk.

Tatiena har arbejdet med cirkusakrobatik, siden hun var 10 år. De sidste år har hun udført luftakrobatik i cirkus forskellige steder i Europa. Vis mere Tatiena har arbejdet med cirkusakrobatik, siden hun var 10 år. De sidste år har hun udført luftakrobatik i cirkus forskellige steder i Europa.

B.T. møder Tetiana Korenieva i en seng på Slagelse Sygehus. Hovedgærdet er rejst, og for at få øjenkontakt med den kvæstede artist må vi sætte os for enden af sengegærdet. Hun kan ikke dreje hovedet, og det er uvist, om hun nogensinde kommer til det.

Styrtede foran publikum

Tilskuerpladserne var fyldt godt op, da Cirkus Arena besøgte den nordsjællandske badeby Hornbæk 1. august. Rutineret svingede Tetiana sig højt op under teltdugen i to vertikalsejl – lagner ophængt i en stålwire – og gjorde klar til første trick.

I et sanseløst sekund lod hun sig falde mod jorden, men så skete det, der ikke måtte ske. Wiren knækkede midt over. Tetiana ramte manegen med hovedet først.

Redningspersonale yder førstehjælp til Tatiana i Cirkus Arenas manege. Vis mere Redningspersonale yder førstehjælp til Tatiana i Cirkus Arenas manege.

Forestillingen blev standset, og gæsterne bedt om at forlade teltet. Den ukrainske akrobat blev fløjet til Rigshospitalet med en lægehelikopter. Da helikopteren var lettet, blev forestillingen genoptaget.

Turnéchefen i Cirkus Arena, Klaus Jochumsen, fortalte flere medier, at Tetiana Korenieva slap fra sit fald med en brækket arm.

Skruet sammen med metal

Tetianas tilstand er dog langt værre. Fire knogler i nakken og ryggen er brækket. Hendes rygsøjle er skruet sammen med to metalplader. Hoften er brækket. En arterie i venstre side af halsen blev punkteret.

Hun har ingen følesans i venstre hånd og kan dårligt løfte armen. Hendes føde består af proteindrik og yoghurt, som hun indtager med sugerør.

En halskrave sørger for, at Tatiana ser lige frem hele tiden. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere En halskrave sørger for, at Tatiana ser lige frem hele tiden. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Familien bor i en lille by syd for Kiev og har ikke råd til at rejse hertil. Men hendes tyske kæreste, Sebastian Hoffmann, var heldigvis i Danmark, da uheldet skete. Han havde planlagt at rejse rundt sammen med hende og cirkusset i tre uger. Nu tilbringer han i stedet ferien med at passe hende.

I Tetianas kontrakt med Arena står der, at hun selv skal sørge for ulykkesforsikring. Sådan en har hun ikke. Lønnen for at udføre de halsbrækkende tricks er 810 kroner om dagen. Cirkus Arena har betalt løn frem til 1. august, men afviser at betale for resten af sæsonen, der løber til 17. september.

Tetiana Korenieva fotograferet på Slagelse Sygehus. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Tetiana Korenieva fotograferet på Slagelse Sygehus. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det er planen, at Tetiana skal overføres til et hospital i Hamburg. Hun skal gå med nakkestøtte i seks måneder, hvorefter hun muligvis skal opereres igen. Hvis alt går vel, får hun førligheden igen, men der er en risiko for, at hovedet forbliver fastlåst. Hospitalsopholdet kan løbe op i titusinder af euro, og derfor har Sebastian Hoffmann oprettet en indsamling via crowdfunding.

Lægerne forventer, at hun vil blive i stand til at gå, men hun er færdig som cirkusakrobat.

»Min cirkuskarriere er forbi. Jeg skal aldrig mere optræde. Nu håber jeg bare på, at jeg kan få et liv med en nogenlunde velfungerende krop,« siger Tetiana Korenieva.

Tatiana Korenieva kan kun stå op med støtte. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Tatiana Korenieva kan kun stå op med støtte. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Eget ansvar

Tourchef Klaus Jochumsen siger til B.T., at han udtalte sig om Tetianas skader ud fra det, han havde fået at vide af lægerne. Han siger, at intet forsikringsselskab vil forsikre artister, og at sikkerheden omkring udstyret er artisternes eget ansvar.

»Alt, hvad artister arbejder med, er deres eget grej, og de står selv for vedligeholdelsen. Sådan er det, og sådan har det altid været. Det er sådan i cirkus, at vi må ikke må hænge deres ting op. Netop fordi der ikke er et forsikringsforhold.«

Er det optimalt for jer at have underleverandører, der ikke har styr på sikkerheden?

»Nej, det er sgu da ikke optimalt, at folk falder ned. Det er da noget af det mest forfærdelige, der kan ske. Det er noget, vi er meget påvirkede af.«

Hvorfor har I valgt at stoppe hendes løn?

»Fordi der står i kontrakten, at der udelukkende udbetales honorar på dage, hvor der arbejdes.«