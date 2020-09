En virksomhed i Vejleområdet mangler at betale 3,6 millioner kroner i afgifter på vandpibetobak.

De seneste år er vandpibetobak kommet på Skattestyrelsens sigtekorn, når der jagtes varer, der ikke er betalt korrekte afgifter af.

Når det findes, skal vægten dog normalt angives i kilo - og ikke ton, som det for nylig har været tilfældet i en stor fangst i Vejleområdet.

Her er der hos en enkelt uregistreret virksomhed fundet tæt på tre ton vandpibetobak, oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Der mangler at blive betalt afgifter for 3,6 millioner kroner af tobakken. Det svarer til en tredjedel af de seneste to års beslaglæggelser.

- Det er en meget stor fangst for os, at vi nu har vandpibetobak i flere ton, der ligger på en enkelt adresse, siger Anne Sophie Hedemann, der er underdirektør for afgiftsområdet i Erhverv i Skattestyrelsen.

Hvis en virksomhed fremstiller eller sælger tobaksprodukter, skal den være registreret. Og det har ikke været tilfælde i sagen fra Vejleområdet.

Skattestyrelsen tog med Sydøstjyllands Politi på besøg hos virksomheden efter et tip fra Toldstyrelsen.

Normalt findes tobakken, når der er nogle, som er ved at køre det over grænsen, eller ude på salgsstederne - for eksempel vandpibecaféer.

I dette tilfælde er fangsten dog gjort i, hvad styrelsen formoder er produktionsleddet.

Når vandpibetobak er kommet på Skattestyrelsens radar, skyldes det, at der de seneste år er set rigtig mange fejl på området.

- Faktisk er der fejl i over 90 procent af de sager, vi kigger på. Derfor har det vores store fokus, siger underdirektøren.

Hun vil ikke spå om, hvorvidt der er flere større fangster i vente. Hun håber dog, at der vil blive fundet endnu flere tilfælde.

- Vi prøver at være til stede ved grænseovergangene. Men vi er også afhængige af, at hvis der er nogle, som ser noget, at de så også anmelder det, siger Anne Sophie Hedemann.

Skattestyrelsen blev etableret i 2018, da Skat blev splittet op i syv nye styrelser. Styrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter.

/ritzau/