Myndighederne forbyder godstransport med tog over Storebælt i storm - og farten skal ned ved stiv kuling.

Trafikstyrelsen forbyder med øjeblikkelig virkning brug af sættevogne monteret på såkaldte lommevogne. Det sker efter undersøgelser af togulykke på Storebælt.

Derudover har styrelsen bestemt, at reglerne for, hvornår og hvor hurtigt godstogene må køre over Storebælt, bliver ændret.

Fremover skal hastigheden sættes ned til 80 kilometer i timen, når vindstyrken når stiv kuling, altså 15 meter i sekundet.

Ved stormende kuling - 20 meter i sekundet - forbydes godstransport med vindfølsomme køretøjer, og ved storm - 25 meter i sekundet forbydes al godstransport.

Det oplyser Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen i en pressemeddelse.

/ritzau/