Tidlig onsdag morgen fik en 29-årig mand et chok på Ryesvej i Helsingør.

Han blev overrumplet af en anden mand, herefter fik han knivstik og blev frarøvet et ur og et køretøj, skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Den forudrettet er en 29-årig mand fra Nivå.

Sagen er under efterforskning, og det endelige motiv er derfor ikke klarlagt endnu.

Nordsjællands Politi kan dog oplyse, at den 29-årige er kendt af politiet og, at der var tale om overfladiske skader.

Politikredsen har anholdt en 39-årig mand i sagen.

Der gives foreløbig ikke yderligere oplysninger om sagen, der ikke anses for at være hverken rocker- eller banderelateret.