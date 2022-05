En ambulance og masser af politi blev søndag eftermiddag sendt til Ringe.

Her blev en mandlig bilist i midten af 50'erne nemlig kl. 15.50 udsat for et knivoverfald.

Det skete ved lyskrydset Algade/Ørbækvej klokken, siger vagtchef hos Fyns Politi, Torben Jakobsen til Fyns Amts Avis.

»Det er en bilist i lyskrydset, der bliver uenig med tre fodgængere om en overtrædelse af færdselsloven. Det ender så med, at der bliver stukket med en kniv, » siger Torben Jakobsen.

Der er endnu ikke noget signalement ude af de tre mænd, men vagtchefen opfordrer til at man ringer til politiet på telefon 114, hvis man har oplysninger i sagen.

Opdateres...